AKP kurucusundan Sisi yorumu: Türkiye, dış diplomaside savrulan bir ülke görünümünde

AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski AKP'li Fatma Bostan Ünsal, "Türkiye kaybediyor. Türkiye, dış diplomaside oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde. Bugün söylenen bir şeye yarın tam tersini de söyleyebilen güvenilmez” dedi.

Radyo Sputnik’te 'Atilla Güner’le Akşam Postası'na konuk olan Ünsal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin tokalaşma fotoğrafını yorumladı.

Ünsal’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

“Sisi ile çekilen fotoğrafın AK Parti tabanında çok fazla malzeme haline getirileceğini düşünmüyorum. Kanaat önderleri bu konuyu hazırlamış durumdalar. Geleneksel medya, yüzde 95 oranın yandaş sermayenin elinde olduğu için hazır çözümler ve yaklaşımlar AK Parti ve Cumhurbaşkanının tavır değişikliğini izah eden, anlamlandıran ve öven bir şey içerisinde olduğu için prim vereceklerdir.

Türkiye kaybediyor. Türkiye, dış diplomaside oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde. Bugün söylenen bir şeye yarın tam tersini de söyleyebilen güvenilmez. Çeşitli grupları desteklediğini de biliyoruz. Mısır’da Müslüman kardeşler ya da Suriye’de savaşan gruplar gibi. Politika değişikliğinde tam tersi politikalar izlendiğinde bu gruplar mağdur da olabiliyor. Bu yüzden güvenilmez bir figür ve devlet olarak ortaya çıkıyor ve bu çok kötü.”

Her zaman devletler farklı politikalar izleyebiliyorlar. George Bush, Amerikan müdahalesi taraftarıydı ama Obama farklı bir politikayı savunan birisiydi ve iktidara o geldi. Hiç olmazsa farklı şahıslar ve farklı gündemlerle oluyor ve tutarlı olmuş oluyor. Hiçbir şekilde tutarlı olmayan, özeleştiri getirmeyen, günü birlik çıkarlar neticesinde oradan oraya savrulan bir dış politika neticesinde."