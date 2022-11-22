Ahmet Hakan'dan Sisi yorumu: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafı köşesinde değerlendirdi.

Ahmet Hakan, 'Yazı formatlarımız Hıncal Uluç’un paltosundan çıktı' başlıklı köşe yazısının ilgili kısmında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin el sıkıştığı fotoğrafa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi ile el sıkışmasının fotoğrafını görünce şu iki cümleyi mırıldandım: BİR: Barışmasını bilmiyorsan kavga etmeyeceksin. İKİ: Dış politikada ebedi düşmanlıklar ve ebedi dostluklar olmaz. Birincisini rahmetli babamdan öğrendim, ikincisini de muhalif dış politika yorumcularından."

Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Ahmet Hakan için Abdulkadir Selvi'ye dönerek "Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" demişti.