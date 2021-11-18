AKP kurucusu eski bakan Faruk Çelik: Yüzde 50 oranı aşağı çekilmeli

Yüzde 50+1 tartışması devam ediyor. Şimdi de AKP kurucularından eski bakan Faruk Çelik tartışmaya katıldı. Çelik 2019 yılında da sistemi eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Çelik önce bu oranın yeniden ele alınması ve aşağı çekilmesi, sistemin sonra tartışılması gerektiğini söyledi.

Çelik şöyle konuştu:

“Şu anda, sizlerin yazılarınıza, tartışmalara yansıyan yüzde 50+1'e ulaşma mücadelesi var. Muhalefet, ittifak alanını genişletmeye, iktidar da mevcut durumunu korumaya çalışıyor. Bu oranın, başkanlık sisteminin algısına ters bir durum olduğunu düşünüyorum. Başkanlık sistemi partileri merkezde bütünleştirecekti ama olmadı. Şu anda 50+1'den dolayı nasıl bir pay alabilirim düşüncesiyle parlamentodaki partilerden beş parti çıktı. Nedeni bu sistem! Bu oran olmasaydı, başkanlık sistemiyle ilgili başka konuları tartışacaktık ve çok daha sağlıklı olacaktı. Bu durum, stres ortamı getiriyor. Olmadık diyaloglar yaşanıyor. İYİ Parti, HDP'yle olsun mu olmasın mı? Tartışmalar yaşanıyor. CHP, HDP'yi sahiplenemiyor. İktidar tavır koyamıyor! Oranı, sistemlerle karıştırmamak lazım. Ben diyorum ki: Oran, siyasetin rahatlaması için yeniden ele alınmalı. Kim gelirse olsun, başkan kim olursa olsun, mali disiplin, ekonomi konusu ne olacak?

“Sistemde eksiklikler var. Yeni bir sistem çünkü. Bugün sistem konuşulsa, kimin haklı olduğu ya da olmadığı ortaya çıkacak. Başkanlık sisteminin de artıları var. Parlamenter sistemin eksilerini yaşadık. Bu sistemde düzeltilmesi gereken adımlar nedir? Muhalefet bunları anlatmalı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Bu yetkiyi başbakana vermek demek! Evet… Muhalefet yargı konusunda sorun olduğunu söylüyor. Bence bu konular masaya yatırılmalı. Muhalefet bunu yapmıyor, masaya oturmuyor. ‘Tümden kaldırın' denildiğinde olmuyor. Hem anayasa hem yeni sistemle ilgili çok şey konuşulabilir.”