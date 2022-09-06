AKP kurucularından Ünsal: Ekonomik kriz haklarınız tanınmadığı için çıkıyor

AKP'nin 64 kurucu üyesi arasında yer alan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal, "Ekonomik kriz haklarınız tanınmadığı için, siyasetçilere ulaşamadığınız ve onları değiştirme imkanı da tanınmadığı için çıkıyor” dedi.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Ünsal’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Medya, Türkiye’de hiç olmadığı kadar dengesiz durumda'

"AK Parti’nin son durumundan çok rahatsız olan insanların olduğunu biliyorum. Bazen Bülent Arınç’ın ifadelerinden bunu anlıyorum. Pek çok insanın çoğu zaman da bu işin içinde olanların çeşitli şekilde meşrulaştırabildiklerini düşünüyorum. Tüm bu olan biteni açık bir şekilde görebilecek bir zemin yok.

Medya, Türkiye’de hiç olmadığı kadar dengesiz durumda. Yüzde 90 civarında yandaş söylem ve gündemler öne çıkıyor ve bütün bunlar tarafsız bir şekilde tartışılmıyor. Ana akım medya hiç bu kadar tek taraflı, hiç bu düzeyde olmamıştı.

Sosyal medyanın da sıkıntıları var. Sosyal medya yankı odası oluşturmuş oluyor ama yine de çok etkili. Sosyal medyayı karalamak ve etkisiz kılmaya çalıştıklarını biliyoruz. Herkesin ulaşabildiği bir mecra. Basın her zaman çok özgürlükçü olmalı bunu ifade edebilirim. Eğer daha özgürlükçü olmuş olsaydı problemlerimiz bu kadar büyümezdi, daha rahat bir şekilde çözerdik.

'Ekonomik kriz haklarınız tanınmadığı için çıkıyor'

Benzer şekilde insan hakları da öyle. Teminat altında olmuş olsa insan hakları da olsa toplanma ve yürüyüş özgürlüğü de olsa o siyasetçileri yanlışlarından çevirme imkanınız var ama ifade özgürlüğü olmadığı zaman bu sefer yanlış devam ediyor ve baskı çok artıyor. Fransız ihtilalinin sözleşmeden önceki metninde, ‘insanlığın başına gelen en büyük felaket insan haklarının tanınmadığı bir yönetimdir’ der. Bu düzeyde Türkiye’de anlaşılmıyor ancak ekonomik kriz hissedildiği zaman ortaya çıkıyor. Ekonomik krizin sebebi haklarınız tanınmadığı için, siyasetçilere ulaşamadığınız ve onları değiştireme imkanı da tanınmadığı için...

'Kendi ayağınıza ateş etmiş oluyorsunuz'

Elbette ki yöneticiler de kendilerini iktidarda olmasını ister devamı için her şeyi yapar. Türkiye’de maalesef bütün mekanizmalar bitti o yüzden tek adam diyoruz ama tek adamın da şikayetçi olduğu durumlar ortaya çıktı. Zaman zaman Tayyip Erdoğan’ın da bundan şikayetçi olduğunu, ‘kimse benim adıma hareket etmesin’ dediğini biliyoruz ama kendisini çok güçlü buluyor hatta çevresindekiler de bu gücü devşiriyorlar ve çok büyük suiistimaller ortaya çıkıyor. Kurumların yetkilerini tanımak, kurumlar çerçevesinde ilkelerine karışmamak. Karıştığınız an kendi mezarınızı kazmış oluyorsunuz. Kendi ayağınıza ateş etmiş oluyorsunuz.

'AKP şu anda yüzde 30’un altında'

Altılı masayı çok önemli buluyorum. Türkiye’de yüzde 65 sağ muhafazakar seçmen, yüzde 35 sol laik seçmen var. Cumhurbaşkanı yüzde 65’i aldığım zaman iktidar benim olacak diyor. Bu yüzden de zaten bunun üzerinden gidiyor. Yüzde 65 hala sağ muhafazakar olsa da siyasi tercihleri aynı değil. 2017 referandumundan itibaren gördük. Referandum da zaten şaibeliydi. Cumhur ittifakı sürekli güç kaybediyor. 2011 seçimlerinde Ak Parti yüzde 49.5’luk oy almıştı şu anda yüzde 30’un altında. Sistem problem ürettiği için insanlar şikayetçi ve iktidarın seçmeni de iktidar partisinden uzaklaşıyor."