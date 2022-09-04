AKP kurucularından Albayrak: AKP'li milletvekilleri Peker'in doğruluğunu tasdik ediyor

AKP'deki milletvekillerinde kopuş yaşanacağını söyleyen AKP'nin kurucuları arasında yer alan eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, "Milletvekili arkadaşlarla görüşüyorum, 'Peker’in söyledikleri, bu yolsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten görmüyor musunuz' diyorum. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Sağa sola bakıyorlar, acaba bir duyan var mı diye, sonra bunların hepsinin doğruluğunu tasdik ediyorlar" dedi.

Albayrak, KRT TV’de dün akşam Semra Topçu’nun sunduğu programa konuk oldu. AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’ün “AK Parti’nin arınma ihtiyacı” olduğu yolundaki sözlerini de değerlendiren Albayrak, “illerde rahatsızlığın artığını, milletvekillerinden de kopuş olacağını” ifade etti.

Albayrak'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'TC'nin tapusunu ver yine doymazlar'

"Bu kolektif bir soygundur, iki kişinin bildiği sır, sır olmadığı için bu suçları herkes birbirinin üzerine atmaya başladı.

Bugünkü idari yapıyla, iş ortaklığı olduğu müddetçe bugünkü yönetim bunların üzerine gidemez, geçmişte de dört bakandan biri ‘Eğer bizi Yüce Divan’a gönderirseniz, sırları açıklarım’ demişti ve apar topar komisyondaki arkadaşlara dediler ki, ‘Aman bu işi ileri götürmeyin.’

Bugün suçlananlar, eğer birazcık ahlakları varsa, ‘Bizlere iftira atılıyor, bu iftiranın altında kalamayız’ deyip, kendileri bu işi yargıya taşımalı. Ama Ziya Paşa’nın dediği gibi birbirlerine benzeyeni bulmuşlar. Kamu kaynaklarını çalmakta çok mahirler. Ama iktidarın gittiğini biliyorlar, servetlerini başka ülkelere taşıyorlar, Yunanistan'dan ev alıyorlar, dış basında okuyoruz. TC’nin tapusunu ver yine doymazlar. Harami oldu bunlar. Hukuktan kaçan haramiler… Şimdi bir şey olmasa da devlette arşiv vardır, gelecekte mutlaka adalet devletinde emin olun, bunlar yargının karşısından kurtulamazlar.

'AKP'nin arınacak tarafı kalmadı'

Lağım patladı, her tarafta sıkıntılar var. Bir devlet çalışamaz hale geldiyse paralel yapılar meydana gelmiştir, güvenlikte, adalette öyle. Hiçbir kurum çalışacak halde değil, hepsini paralel bir yapı haline getirdiler. Mafya siyaset işbirliği, öyle kötü duruma düştü ki Türkiye Cumhuriyeti daha önce hiç böyle olmadı.

Ak Parti’nin arınacak tarafı kalmadı, nasıl arınacak? Bu sistem çökmüş. Kirliliğe bulaşmamış insanlar çok.

'Milletvekillerinden kopuş olacak'

Zaten kopuş arttı, illerde görüyorum. Çok büyük huzursuzluk var biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinden de kopuş olacak. Ama devlet gücü intikam aracı olduğu için korkuyorlar, yine de itibarları giderek düşüyor. Bahçeli’nin dediği gibi Tursil’le, Omo’yla da yıkasan bunlar durulanmaz, temizlenmez. Arınma bunları kurtarmaz.

Milletvekili arkadaşlarla görüşüyorum, 'Peker’in söyledikleri, bu yolsuzluk, bu sıkıntıları gerçekten görmüyor musunuz' diyorum. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Sağa sola bakıyorlar, acaba bir duyan var mı diye, sonra bunların hepsinin doğruluğunu tasdik ediyorlar.

Ama devlet imkanları ile, devletin gücüyle, insanları tehditler, şantajlar, çocuğunun işi-gücü var, vergi ellerinde, iş insanları ses çıkaramıyor, dolayısıyla içlerindeki niyetleri söyleyemiyorlar. Bu iktidar nasıl temizlenecek mümkün değil. Bir defa körlük yaşıyorlar. Gözleri görüyor ama görmezden geliyorlar.

Kendi içlerinde bir operasyon yaparak, anlaşmalı bir operasyon olabilir, şunları şunları alınca, ‘Bak biz artık kirliliği temizleme gayretindeyiz’ diyebilirler ama bunu kimse yutmaz."