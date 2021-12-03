AKP kurucularından olan, Erdoğan'ın danışmanı Güldal Akşit'in öldüğü duyuruldu

AKP kurucularından olan, bakanlık ve milletvekilliği görevlerinden bulunan Güldal Akşit'in öldüğü duyuruldu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Akşit kimdir?

14 Ağustos 2001’de kurulan AKP’nin kurucu üyesiydi.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürüten olan Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştı.

Akşit son olarak AKP Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etmişti.