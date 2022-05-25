AKP kararını verdi: 'Kiralara müdahale serbest piyasaya aykırı'

AKP yönetimi, ekonomiyle ilgili son gelişmeler, hayat pahalılığı, para politikası ve enflasyonla mücadele konularında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den bilgi alacak.

Nebati görüşme odasına alınıyor

Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP kulislerinde bir süredir, yeni ekonomi modeline yönelik endişe ve eleştiriler dile getiriliyordu. Edinilen bilgilere göre bu konu, AKP Genel Merkezi bünyesinde, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan seçim stratejisi ekibinin son toplantısında da gündeme geldi. Strateji ekibi tarafından, önceliğin enflasyonla mücadeleye verilmesi gerektiği ve para politikasına yönelik yeni adımların atılmasına yönelik görüşler dile getirildi. Tartışılan bu önerilerin değerlendirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bir sonraki toplantıya davet edilmesi kararlaştırıldı. Nebati’nin önümüzdeki günlerde AKP seçim strateji ekibinin yapacağı toplantıya katılacağı ve yeni ekonomik modelle ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi. Toplantıda strateji ekibi de kendi görüş ve önerilerini anlatacak.

AKP'den kira kararı

Söz konusu "Kiralara müdahale serbest piyasaya aykırı" alt başlığında da dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"Strateji ekibinin toplantısında, kiralara müdahale ve belli ürünlere sabit fiyat uygulaması gibi öneriler de masaya geldi. Bu önerilerin serbest piyasa ekonomisinin mantığına aykırı olduğuna, girdi fiyatlarının sürekli artış gösterdiği bir ortamda ev fiyatlarına veya kiralara müdahale edilemeyeceğine dikkat çekiliyor. Toplantılarda 'Eğer inşaat girdi fiyatlarına müdahale etmiyorsanız, ev fiyatlarına da edemezsiniz. Kamu olarak yapılacak tek şey, kamu alanındaki fiyatları belirlemek, en fazla TOKİ’nin yapacağı evlerin uygun fiyatla satılması şeklinde bir adım olabilir' değerlendirilmesi yapıldı. AK Parti kaynakları, Nebati ile yapılacak toplantıda bu konunun da gündeme geleceğini kaydetti."