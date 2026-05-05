AKP, İzmir'e çıkan 3 otoyolu paralı yapacak iddiası: '2026'da özelleştirilmesi planlanıyor'

İktidarın otoyolları özelleştireceğine ilişkin iddialar yine gündemde.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara'nın ardından İzmir’deki otoyolların da özelleştirme sürecine alındığını iddia etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bazı otoyolların ihale süreçlerinde “özelleştirme maddesi” yer aldığını belirtti. "İşte AKP’nin İzmir’deki otoyolları özelleştirme takvimi" diyen Yavuzyılmaz, Karayolları 2.Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir-Aydın Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu ve İzmir Çevre Otoyolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmek istendiğini söyledi.

'Madem özelleştirme yapılmayacak, o zaman bu maddenin ihale sözleşmesinde ne işi var?'

Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılından itibaren bu üç otoyolu kapsayan yapım işleri ihalelerine; ‘özelleştirme maddesi’ eklediğini belgesiyle tespit ettik. Oysa ki 2026’dan önceki ihalelerde özelleştirme maddesi yoktu. Görüldüğü üzere apaçık bir şekilde özelleştirme paketine giren İzmir’deki bu otoyollarla ilgili; 'özelleştirilmeyecek' diyenlere soruyorum: Madem özelleştirme yapılmayacak, o zaman bu özelleştirme maddesinin bu ihale sözleşmesinde ne işi var?

'8 ay içerisinde yapılacak' iddiası

"Karayolları 2. Bölgesindeki otoyolların 8 ay içinde yani 2026 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi planlanıyor" diyen Yavuzyılmaz, 2026 yılında yapılan bu ihale konusu işlerin, yapım süresinin 240 günle (8 ay) sınırlandırıldığını ifade etti.

KGM 2.Bölge Otoyolları Haritası, KGM 2.Bölge 2026 İhale Sözleşme Tasarısı, İdari Şartnamesi, KGM 2025 Trafik ve Ulaşım Bilgileri Raporu'nu da paylaşan Yavuzyılmaz şöyle devam etti:

"Zira 2027 yılı seçim yılı! AKP, millete ait varlıkları haraç mezat satarak, genel seçimler öncesinde, önden toplu para tahsil etmenin peşinde!"