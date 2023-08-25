AKP İzmir İl Başkan Yardımcısına 44 milyonluk 'teşvik'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Haziran ayı yatırım teşvik belgesi düzenlediği şirketlerin listesi hafta başında Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplamda bin 249 şirkete 69 milyar 821 milyon 111 bin lira yatırım teşviki verilecek. Açıklanan listeye göre patronlardan KDV alınmayacak, gümrük vergisi istisnası getirilecek, faiz desteği verilecek ve sigorta primlerin işveren hissesi devlet tarafından karşılanacak.

Evrensel'in haberine göre, liste kapsamında İzmir'de bulunan Cemer Kent Ekipmanları adlı şirket Torbalı’daki fabrikasının modernizasyonu için kamudan 4 milyon 362 bin liralık teşvik alacak.

Şirket, bir dönem ortakları arasında yer alan ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de yürüten AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu’nun eşi Fuat Eroğlu’na ait.

Melek Eroğlu, 2018 yılındaki genel seçimlerde de AKP'nin 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı ve 31 Mart yerel seçimlerinde AKP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Cemer Kent Ekipmanları tasarım merkezini de devlet desteğiyle kurmuştu. Yine Fuat Eroğlu’na ait olan Parkfit Kent Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Şirketi de AKP’li belediyenin oyun grubu ihalesini de almayla gündeme gelmişti. Son olarak 2021 yılında Üsküdar Belediyesi’nin 355 milyonluk “Oyun Grubu ve Kondisyon Aletleri Alım İşi”ni de Eroğlu’nun şirketi almıştı. Şirket 2019 yılında kriz gerekçesiyle işten çıkarmalarla da gündeme gelmişti.