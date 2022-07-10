AKP İstanbul İl Teşkilatı'ndan Müjdat Gezen'e telefon

AKP seçim çalışmalarına hız verirken partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Metin Akpınar ile birlikte yargılanan Müjdat Gezen'i de telefonla aradı.

İHA'nın haberine göre 2023 seçimleri öncesi çalışmalarına hız veren AKP İstanbul İl Teşkilatı, kentte yaşayan vatandaşları telefonla arayarak 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye herhangi bir mesajlarının olup olmadığını sorma kararı aldı.

Bu kapsamda "siyasi görüş ve partileri fark etmeksizin" vatandaşları arayan AKP teşkilatının "muhalif duruşuyla bilinen" tiyatrocu Müjdat Gezen’i de aradığı öğrenildi. Gezen’in telefonu sekreteri tarafından açılırken, yine teşkilatın birçok muhalif ismi arayarak iletişim kurduğu öğrenildi.

Sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar bir televizyon programında yaptıkları konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanmıştı. İki sanatçı davadan beraat ederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel karara itiraz etmişti.