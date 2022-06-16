Müjdat Gezen'e 'Nureddin Nebati' denetimi: Öğrencilerin evleri telefonla arandı

T24 yazarı Yalçın Doğan, 'Ayıp değil mi Nebati?' başlıklı yazısında Cumhuriyet gazetesi yazarı, sanatçı Müjdat Gezen'e vergi denetimi başlatılmasını eleştirdi.

Gezen'in kaleme aldığı 'Nebati Efendi' başlıklı yazıda, ''Nebati Bey’le ilgili olarak da yazmayacaktım ama yine bu gazetede 'Köşe Atışı' adlı köşemde kendisine bir şaka yapmıştım ya 'Doktor bana Nebati’yi yasakladı, artık zeytinyağı kullanıyorum' denilmişti.

Mali defterler incelemeye alındı

Gezen'in bu ifadelerinin yer aldığı yazının ardından harekete geçen vergi müfettişleri mali defterleri incelemeye aldı.

Velilere telefonla baskı

Konuyu köşesine taşıyan T24 yazarı Yalçın Doğan, ''Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne de müfettişlerin gittiğini ve bir şey elde edemeyen müfettişlerin değiştirildiğini" söyledi.

Doğan yazısında Gezen'in tepkisine yer verdi: "Burada beni kızdıran benim defterlerimin incelenmesi değil, okulumun ne kadar öğrencisi varsa, hepsinin evine telefonla baskı yapıp, sorguya çekilmesi. Öğrencilerimin velileri tek tek arıyor ve bana, yanınızdayız, diyor. Çünkü MSM sanatın, Cumhuriyet'in ve demokrasinin kalesidir. Koruyucusu Atatürk'tür. Biz böyle şeylerle yılmayız."