AKP İstanbul İl Başkanı'ndan Enes Kara açıklaması

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Cemaat yurdundaki baskıları ve gelecek kaygısını anlatıp yaşamına son veren Enes Kara için açıklama yaptı.

Kabaktepe açıklamasında "Hayatını kaybeden her gencimizin ardından içimiz yanıyor, derin bir üzüntü duyuyoruz.

Genç yaşta kaybettiğimiz #EnesKara kardeşimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz.

Herkesi bu acıyı paylaşmaya, kayıptan siyaset devşirmek isteyenlerin kötülüğünden uzak durmaya çağırıyorum.

Gencecik bir çocuğun ölümü üzerinden ideolojik kavgalara tutuşmak yerine kendi yaşadığımız hayat ve er-geç yüzleşeceğimiz ölüm üzerine düşmeliyiz.

İnsan hayatına saygı duymayan bazı kesimlerin, kaybettiklerimizin geride kalan hatırasını zedelemesini utançla izliyorum…" dedi.