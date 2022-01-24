AKP İstanbul İl Başkanı'na ihale yağıyor

Şubat 2021'de AKP İstanbul İl Başkanı olan Osman Nuri Kabaktepe, AKP'li; Arnavutköy Belediyesi, Esenler Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 70 milyonun üzerinde ihale alan şirketin yöneticisi çıkınca kamuoyunda günlerce tartışılmıştı. Kabaktepe, daha fazla yıpranmamak için şirketteki hisselerini ortağı olan eski AKP İstanbul İl yöneticisi Hacı Dursun Bozo’ya devretti.

İhaleye tek girdi

Polemik Haber'de yer alan habere göre; AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 7 Mayıs 2021’de yaklaşık maliyeti 358 bin lira olan “Kocaeli Modeli Araştırması adlı eserin hazırlanışı ve basımı” isimli ihale duyurusu yaptı. Pazarlık usulü yapılan ihaleye iki firma davet edildi. İhaleye ise sadece Osman Nuri Kabaktepe’nin hisselerini devrettiği eski şirketi katıldı. 4 Haziran 2021’de yapılan ihale 338 bin lirayla Ayn Medya’nın oldu.

Karar dikkat çekti

Kabaktepe ortağı olduğu Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. İhalelerle gündeme gelen şirketin yarı yarıya ortağı olan Kabaktepe, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2021 tarihli sayısında yayımlanan ilana göre 150 bin liralık payını, ortağı eski AKP İstanbul il yöneticisi Hacı Dursun Bozo'ya devretti. Böylece eski AKP il yöneticisi Bozo kağıt üzerinde firmanın tek sahibi olarak gözükmüş oldu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen firmanın AKP'li belediyeden ihale alması etik bulunmadı.

Şirketin geçmişi şöyle;

Osman Nuri Kabaktepe ve ortağı Hacı Dursun Bozo, şirketi 2007 yılında devraldı. Bilge İletişim Organizasyon Rehberlik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin adı 2019 yılında da Bilge Uluslararası Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirildi. Kabaktepe ve Bozo'ya ait olan şirket şu an bu isimle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu şirket, İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nden 2012-2020 arasında 41.9 milyon liralık ihale alan Ayn Medya şirketinin KİK kayıtlarına göre Ankara Büyükşehir, Arnavutköy Belediyelerinden de çok sayıda ihale aldığı görülüyor. Şirketin bu süre içerisinde toplamda 70 milyonun üzerinde ihale almış.