AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tamamlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için teşkilatlara şimdiden çalışmalara başlama talimatı verdi.

Kabaktepe, "14 Mayıs ve 28 Mayıs zaferlerini yerel seçimler zaferiyle taçlandırmayı hedeflediklerini" söyledi.

Sosyal medya hesaplarından AKP İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaşan Kabaktepe, "Tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi.