'AKP ilçe başkanı belediye işçisini darp etti' iddiası

Denizli’de yaşayan Mehmet Yılmaz, 6 yıl önce AKP'li Acıpayam Belediyesi’nin sağlık ve temizlik işleri bölümüne bağlı taşeron şirkette çalışmaya başladı. AKP iktidarına muhalif olan isimlerle bir arada görülmesi üzerine AKP İlçe Başkanı Fikret Gümüş tarafından kendisine mobbing uygulanmaya başladığını iddia etti. Mehmet Yılmaz ilçe başkanı Fırat Gümüş’ün elinde bulunan telefonu daha önce defalarca kez elinden zorla alarak ekran görüntüsünü çektiğini ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Kendisine uygulanan mobbingden duyduğu rahatsızlık nedeni ile AKP ilçe başkanlığına giderek Gümüş’le konuşmak istediğini söyleyen Yılmaz, "Gittiğimde partide toplantı vardı. Toplantı bittikten sonra tekrar ilçe başkanlığına gittim. Gümüş, Memleket Partisi genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Milletvekili Teoman Sancar ve AKP Kadın Kolları Başkanı Cemile Arıkan ile olan görüşme kayıtlarıma bakarak 'bak bak kimlerle görüşüyorsun sen öyle' dedi. Bunun üzerine bana bu yüzden mi öyle davrandığını sorunca, ‘sen benim işime karışamazsın’ diyerek, çağırdığı ilçe yöneticileri Risalet İlgü ve İsmail Akyol ile beraber beni dövdü" dedi.

'İşten atmakla tehdit etti'

Yaşananlar üzerine 23 Mart’ta karakola giderek şikayetçi olan ve darp raporu alan Mehmet Yılmaz, “Hukuki yollardan hakkımı aramamdan rahatsız olan ilçe başkanı bu sabah itibari ile babama ulaşarak şikayetimden vazgeçmemem durumunda beni işimden edeceğini söylemiş. Ancak ben yaşadıklarımı başkalarının da yaşamasını istemiyorum. Davamdan vazgeçmeyeceğim" dedi. (ANKA)