AKP İl Başkanlığı duyurdu: Kadınlara bıçak çeken isim AKP’den aday adayı

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 2020 yılında tartıştığı kadınlara bıçak çekmesiyle gündem olan Mustafa Alyazıcı da AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

AKP Rize İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İşçi emeklisi Mustafa Alyazıcı'nın AK Parti Rize'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu İl Başkan Vekilimiz Ali İmran Büyük teslim aldı. Aday adayımıza çıktığı bu kutlu yolda başarılar dileriz” denildi.

Kadınlara yönelik sosyal medya paylaşımları yüzünden 2020’de gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan Mustafa Alyazıcı sokakta karşılaştığı kendinden şikayetçi olan kadınları sözlü taciz etmişti. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisine tepki gösteren üç kadına bıçak çeken Alyazıcı, çevredeki esnaflar ve yurttaşlar tepki gösterince olay yerinden hızla uzaklaşarak karakola sığınmıştı. Kadınlara destek için karakol ve hastane önünde toplanan yurttaşlar Mustafa Alyazıcı'nın tutuklanmasını istemişti.