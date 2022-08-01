AKP İl Başkanı'ndan korucularla toplantı: 'Partimize çalışacaksınız'

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, geçtiğimiz günlerde Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolu'nda askeri tören kıtası ile karşılanmış ve kendisine brifing verilmişti. Askeri tören skandalı Türkiye gündeminde tartışılmaya devam ederken il başkanının ikinci bir skandalı daha ortaya çıktı.

Halktv.com.tr'den Ferit Demir'in haberine göre Özaydın'ın Pertek ilçesinde korucular ile gizli bir toplantı yaptığı ve toplantıda AKP için çalışmaları konusunda baskı kurduğu iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, AKP Pertek İlçe Başkanı İsmail Yelken ve Korucubaşı Emrah Çetintaş’ın bir çay bahçesinde organize ettiği toplantı 20 Ekim 2021 günü düzenlendi.

Katılmayanlar sürüldü

Pertek ilçe merkezinde görev yapan 100 korucunun tamamı toplantıya çağrıldı. Ancak 20 civarında korucu "Bu siyasi bir toplantı biz güvenlik korucusuyuz bu toplantıda işimiz olmaz" diyerek katılmadı.

Toplantıya katılmayan 20 korucu sonraki günlerde en uzak bölgelerde nöbete ve farklı görevlere gönderilerek cezalandırıldı. Bazı güvenlik korucuları ise yapılan siyasi baskıları kabul etmeyerek istifa etti.

Vali izin vermedi iddiası

Toplantıya AKP Pertek İlçe Başkanı ve korucular dışında kimse kabul edilmedi. Toplantı için AKP İl Başkanı'nın Vali'den izin istediği ancak Vali'nin "Böyle bir izin veremem yasal değil" dediği iddia edildi.

Askeri yetkililerin de toplantı için izin vermediği ortaya çıktı. Koruculardan sorumlu Pertek İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Aslan’ın kendisine danışan koruculara "Toplantı yasal değil, bir siyasi parti il başkanı sizinle toplantı yapamaz" dediği ancak birçok korucunun bunu kabul etmediği öğrenildi.

'Nöbetler partiye uzak koruculara verilecek'

Toplantıda konuşan AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın’ın koruculara yönelik olarak şunları söylediği öğrenildi:

"Bu toplantıyı neden yaptım sizlere anlatayım. Buraya gelen korucu kardeşlerimizin gönülden partimize bağlı olduklarını biliyorum. Aldığım duyumlara göre ve Korucubaşı kardeşimiz Emrah Çetintaş’ın verdiği bilgiye göre partimiz adına çalışan bazı korucu kardeşlerimize zorla nöbet tutturuluyormuş ve sürekli görev veriliyormuş. Bunun hesabını soracağım. Askeri yetkililer ve komutanlar ile görüştüm partimiz için çalışan ve özellikle ilçede partimize hizmet eden korucu kardeşlerimiz Korucubaşı Emrah ile görüşecekler bunlara nöbet verilmeyecek. Nöbetleri ve diğer görevleri partimize uzak olan korucular yapacak.”

İlçe Jandarma Karakol Komutanı İl Başkanı ile görüşmeyi kabul etmedi

Habere göre koruculardan sorumlu Pertek Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan, Korucubaşı Emrah Çetintaş’ın, AKP için çalışan koruculara nöbet verilmemesi ve göreve götürülmemesine yönelik baskılarını kabul etmeyerek "Bütün koruculara eşit davranacağım herkes görevini yapmak zorunda" diyerek tavır koydu.

AKP İl Başkanı Özaydın'ın, yaklaşık 3 ay önce İlçe Jandarma Komutanına giderek, koruculardan sorumlu Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Arslan ile de görüşmek istediği ancak Aslan'ın bu görüşmeye "Siyasi parti İl Başkanı ile benim görüşmem doğru değil" diyerek gelmediği öğrenildi.

İl Başkanı Özaydın'ın İlçe Jandarma komutanı ile yaptığı görüşmeden sonra İlçe Komutanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi.

Görev süresi uzatılmıştı, İl Başkanı devreye girdi tayinini çıkardı

AKP’li koruculara ayrıcalıklı davranmadığı için AKP Pertek İl ve ilçe teşkilatına ters düşen Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Arslan, 1 yıl görev uzatma talebinde bulundu ve görev süresi uzatıldı.

Durumu öğrenen AKP Pertek ilçe örgütü İl Başkanı Özaydın'a giderek "Komutanın görev süresi 1 yıl uzatılmış buradan gitmeli" dedikleri, bunu üzerine Özaydın'ın İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaptığı öğrenildi. Bu görüşmeler sonrası görev süresi 1 yıl uzatılan Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Arslan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na tayin edildi.

Korucular imza toplattı

Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanı Arslan'ın Pertek’te kalması için, ilçede bulunan 100 korucudan 70 korucunun imza toplayarak Tunceli Valiliği'ne başvuru yaptığı öğrenildi. Ancak tayin kararı geri alınmadı.

Pertek’te görev yapan güvenlik korucularının AKP ilçe teşkilatının talimatı ile hareket etmesi için İlçe Başkanı İsmail Yelken’in Whatsapp üzerinde grup kurduğu öğrenildi.

Yelken’in 22 Şubat 2022 günü kurduğu gruba "Güvenlik korucuları" ismini verdiği ve ilçede görev yapan 100 korucuyu eklediği, grubun tek yöneticisinin de Yelken’in kendisi olduğu öğrenildi.

100 kişinin eklendiği gruptan "ilçe başkanı bizi böyle bir gruba ekleyemez" diyerek karşı çıkan 54 korucu ayrılırken şu anda grupta 46 korucusunun bulunduğu kaydedildi.