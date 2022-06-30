'AKP içinden bir grup Erdoğan'ın önüne simülasyon koydu, erken seçim istedi'

Erken seçim tartışmaları sürerken dikkat çeken iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Gerçekgündem'de yer alan kulis yazısında, AKP içerisinden bir grubun Erdoğan'ın önüne simülasyon koyarak erken seçim talep ettiği, Erdoğan'ın buna ikna olmadığı öne sürüldü.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"İktidar içerisinde bir grup Erdoğan’a erken seçim olması noktasında fikir ileri sürüyor. Üstelik bunu dava adına ve partinin geleceğini düşünerek yaptıklarını söylüyorlar. Bu baskıyı yapanların ana gerekçesi ise daha kötüye gitmeden seçimi yaptırmak.

Erdoğan’ın önüne koydukları simülasyonda ilginç bir nokta var. Eğer ola ki Erdoğan %50+1’i alamazsa ve/veya meclis çoğunluğunu elde edemezse ki bu şekilde ellerinde anketler olduklarını söylüyorlar, ortaya çıkacak tabloda %30-35 bandında bir oyla seçimden çıkmayı umut ediyorlar. Bu oy oranının seçim zamanında olduğunda çok daha kötü olacağını da sözlerine ekliyorlar. Dolayısıyla AKP bu oy oranıyla dağılmayacak, geleceğe umutla bakacak.

Erdoğan’a erken seçim olması gerektiğini savunanlar, %30-35 civarında oy cepte olduğu durumda, hemen ilk fırsatta parlamenter sisteme geçiş için zamanın iktidarını zorlamayı hesap ediyorlar. Parlamenter sisteme geçiş sonrası yapılacak ilk seçimde AKP yine aynı oy oranlarını korursa sonraki koalisyonun büyük ortağı olacağına inanıyorlar.

Bu ekibin bir diğer iddiası ise yapılacak seçimde muhalefet Meclis çoğunluğunu elde edemeyecek. Dolayısıyla Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçmek için gerekli Anayasa değişikliğini Meclis’ten geçirmek amacıyla AKP’nin desteğine ihtiyaç olacak. İşte bu durumda AKP’nin; “parlamenter sisteme geçelim, sizin vaadiniz buydu” diyerek siyaset alanı kazanacağına inanılıyor. Özetle AKP’nin, ANAP örneğinde olduğu gibi dağılma sürecine girmeyecek bir oy oranıyla çıkacağı seçim, partinin gelecekte hayatta kalmasını da garanti edecek.

AKP içinde erken seçim isteyenlerin bir diğer savunusu ki biz bunu Erdoğan’ı ikna etmek için bir gerekçe olarak düşündük, şu an ilk turda Cumhurbaşkanı seçilemeyecek Erdoğan’ın ikinci turda seçilebileceği. “İkinci turda Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçtirebiliriz” düşünce içerisindeler.

Bir Kulis Bir İddia olarak Erdoğan’ın ikna olup olmadığını da araştırdık. Hemen yanıtı verelim: “Erdoğan henüz buna ikna olmuş değil.”Aldığımız bir diğer bilgi ise Erdoğan’ın erken seçim bile değil, son ana kadar bekleyerek çeşitli fırsatları değerlendirme ve böylelikle oy oranını yükselterek ikinci turda seçilebileceği üzerine."