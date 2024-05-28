AKP içindeki 'mafya devleti' tartışmasının yanıtı İsveç'ten Türkiye'ye sıçrayan çete savaşında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, AKP içinde tartışma yarattı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen söz konusu paylaşımların Türkiye'nin mafya devletine dönüştüğüne dair algı oluşturduğunu söylerken, Yerlikaya ise paylaşımların şov yapmak için değil, mücadeleyi göstermek için yapıldığını iddia etti.

Peki kim haklı? Yerlikaya Türkiye'yi mafyadan kurtardı mı? Operasyonlar o kadar çok ki, yok yere "Türkiye mafya devleti" algısı mı oluşuyor?

Bu sorunun yanıtı, dün yaşanan bir gelişmede saklı.

AKP'de 'operasyon' tartışması

Yerlikaya, geçen hafta başından itibaren milletvekilleriyle bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirme toplantılarına başladı.

Hürriyet'in haberine göre; AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, toplantıda Yerlikaya’nın operasyon paylaşımlarını gündeme getirdi. Şen, “Her gün operasyon tweet’lerinizle uyanıyoruz. Bu durum, insanların zihninde Türkiye’nin bir mafya devletine dönüştüğü algısını oluşturuyor. Bu işlerin iletişiminin yapılması güzel ama burada doz aşımı var. Sağlıkta ilaç kullanmamak ne kadar sakıncalıysa, fazla doz ilaç kullanmak da o kadar öldürücüdür” dedi.

Bunun üzerine Yerlikaya “Bunları şov yapmak için değil mücadeleyi göstermek için yapıyoruz. Günün sonunda bir caydırıcılığa da sebep oluyor. Yurtdışından suç işlemeye gelen olursa hemen yakalanacağı korkusunu vermek istiyoruz. Son 5-6 ayda dünya tarafından aranan örgüt liderlerini yakaladık. Sadece, global suç örgütlerinin de Türkiye’de iş yapamayacağını göstermek istiyoruz” yanıtını verdi.

Türkiye mafya devletine dönüştü, Yerlikaya 'şov' yapıyor

Yerlikaya'nın operasyonlara dair paylaşımları AKP içinde tartışma yaratırken, dün ise Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçekliği kanıtlar nitelikte bir gelişme yaşandı.

Polis ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ara sokakta şüpheli bir otomobili takibe aldı. Ekipler, sürücü Ahmet Y. ile yanındaki üzerinde kimlik bulunmayan şüpheliyi araçtan indirdi. Yapılan kontrolde, çelik yelek giydiği görülen kimliksiz şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve 1'i namluya sürülü halde 12 mermi ele geçirildi.

Süpheliler, Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve kimliksizlik şüphelinin İsmail Abdo olduğu tespit edildi. Peki İsmail Abdo kimdi?

İsveç'te başlayan çatışma Türkiye'de devam etti

Abdo, Interpol tarafından "silahlı suç örgütü liderliği" suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Abdo aynı zamanda İsveç'te "uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs" suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan "Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid'in de eski ortağıydı.

Abdo ve Majid'in, İsveç'te uyuşturucu pazarını paylaşamamalarının ardından ortaklıkları bozuldu. İkili arasındaki gerilim ise Majid'in, Abdo'nun, İsveç'in Uppsala kentinde yaşayan annesini Eylül 2023'te öldürtmesiyle daha şiddetlendi.

Bu olayın ardından Abdo ve Majid tarafından yönetilen çeteler arasında çok sayıda silahlı çatışma yaşandı. Hatta çatışmalar nedeniyle çok sayıda çete üyesinin de yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalıştığı gündeme geldi.

Abdo ile Majid'in Türkiye'deki bağlanları ve çete üyelerinin Türkiye'ye gelmesiyle, çatışmalar İstanbul'da da devam etti. 6 Eylül 2023'te Majid'in yönettiği çete üyeleri, İstanbul Sarıyer'de bir kafeye silahlı saldırı düzenledi ve Abdo'nun çetesine mensup kişilerle çatıştı. Çatışmada, olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı. Saldırıya misilleme ise 27 Mart'ta yapıldı. Çatışma yine Sarıyer'de meydana gelirken, Abdo'nun adamları tarafından düzenlenen saldırıda Majid'in adamlarından 1'i öldürüldü, 1'i de yaralandı.

20 bin lira kefalet karşılığında serbest bırakıldı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo'nun, Türkiye'ye girebilmesi ve şans eseri gözaltına alınması bile başlı başlına skandal.

Ancak "Bunun AKP'deki tartışma ile ne ilgisi var?" denilebilir. İlgisi var, çünkü süreç burada son bulmadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Abdo'nun yanındaki Ahmet Y. de adli kontrol şartıyla salındı.

Vatandaşlık verilen Majid de serbest bırakılmıştı

İsveç'te "uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs" suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid hakkında da benzer bir süreç işletilmişti.

Majid, 14 Nisan 2022'de içinde yüklü miktarda döviz ve TL bulunan çantayı Marmaris'e bağlı İçmeler beldesindeki bir parkta unutması üzerine polise gitmek zorunda kalmış ancak hareketleri şüphe uyandırınca gözaltına alınmıştı.

Iraklı bir armatör kimliğine bürünen Majid'in gerçek kimliği ortaya çıkınca, hakkında kırmızı bülten olduğu anlaşılarak tutuklanmıştı.

Ancak İsveç'in iade talebi Türkiye tarafından reddedilmiş ve birkaç hafta sonra Türkiye vatandaşlığı verilen Majid, serbest bırakılmıştı.

Peki kim haklı?

Haberin başında sorduğumuz soruları tekrar hatırlatalım: Peki şimdi kim haklı? Yerlikaya Türkiye'yi mafyadan kurtardı mı? Operasyonlar o kadar çok ki, yok yere "Türkiye mafya devleti" algısı mı oluşuyor?

Yaşanan bu son gelişme, "Türkiye'nin mafya devletine dönüştüğünü" de, Yerlikaya'nın paylaşımlarının şov amaçlı olduğunu da kanıtlar nitelikte.