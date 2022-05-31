AKP içindeki kavgadan ortalığa saçılanlar: '30 bin ton kömür, otel, ilişki, kokain'

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, AKP’lilerin kokain partileri iddiaları şehrin gündemine oturdu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, AKP Çan İlçe Teşkilatı’ndan Baki Tekne adlı kişi, sosyal medya hesabından, “TKİ 30 bin ton kömür, Arnavut köy, otel, ilişki, kokain, sınırsız aşk ne güzel memleket ya. Merhaba taşeron M.E” açıklamasında bulundu.

Baki Tekne’nin 30 bin ton kömür, seks ve kokain partisi iddialarını kullanırken “Taşeron M.E” olarak ifade ettiği kişinin ismini ise Berattin Tekne açıkladı. Tartışmaya dahil olan Berattin Tekne “İlde yönetimde olan Mücahit Esin demekten bu kadar korkmayın” ifadesini kullandı.

Baki Tekne’nin açıklamasına ise AKP teşkilatından Rıfat Demir “Kurumları tehdit etme, ben AKP İl Yönetimindeyim, benim işimi çözün demeler falan da var mı arkadaşta” diye yanıt verdi. Demir’e tepki gösteren Tekne, “Rıfat Demir len sen biladerine çalmamayı öğret” dedi.

Baki Tekne’nin açıklaması AKP teşkilatında krize yol açarken, söz konusu sosyal medya paylaşımı kısa süre sonra kaldırıldı.

Habere göre, söz konusu iddialar Çan’da 1 aydır konuşuluyordu. AKP’li Mücahit Esen’in TKİ’den 30 bin ton kömürü aldığı fakat kendisinin kullanmayıp başkalarına aktardığı iddialar arasında…

AKP’li Baki Tekne’nin, Mücahit Esen’e 30 bin ton kömür işini organize eden kişi olarak ifade ettiği Y.A. ise iddialara göre AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın danışmanı Yavuzhan Ağızkalı’ydı. Ayrıca, Turan’ın danışmanı Ağızkalı’nın birçok usulsüzlükle milyonlarca TL’yi çevresine aktardığı da iddialar arasındaydı.

Birbirinden dikkat çekici iddiaların ortaya atıldığı konuşmaya katılan Coşkun Taşkın ise Erdoğan’a seslenerek “Reis duy sesimizi. Nerde hırsız varsa, parti yetkilisi oldu. Bu memleket sevdalısı insanımın emeğine ihanet edenleri kovmanı bekliyoruz. Sadece sana değil artık bize de yazık” ifadelerini kullandı.

AKP İl Başkanı Naim Makas’a çağrıda bulunan CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, “Az değil konuşulan toz kömür 30.000 ton ve İstanbul otellerine ve toz işlerine de atıflar var… Bunun hesabını kim verir bilemiyorum ama yayınlanan sosyal medya paylaşımlarının müdahale ile sildirilmesi bile AKP İl Başkanı Sn. Naim Makas’ı ilgilendirir diye düşünüyorum… Kömür karasından, toz işinden temizlenmenin kolay olmadığını belirtmek isterim… Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na laf etmek yerine Sn. Makas’a Partisini ve yöneticilerini kömür karasından ve toz işinden daha fazla kirlenmeden etrafa dağılmadan temizlemesini öneriyorum…” ifadelerini kullandı.