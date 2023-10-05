AKP için Öcalan'dan mektup getiren akademisyen görevden alındı

Türkiye kamuoyu Prof. Dr. Ali Kemal Özcan'ı akademideki görevinden ziyade, yenilenen İstanbul yerel seçimlerinden önce PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu cezaevinden getirip okumasıyla tanıdı. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki seçimleri kazanmış, ancak YSK seçimi iptal edince seçimler yenilenmişti. İkinci seçimden önce, AKP'nin Kürt oylarını kazanma taktiğinin parçası olarak Özcan, Öcalan'ın mektubunu getirmiş, olay, AKP'nin İstanbul seçimlerine dair bir müdahalesi olarak yorumlanmıştı.

Tunceli Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, hakkında “terör örgütü liderini övmek” iddiasıyla yapılan ihbar neticesinde üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeye çağrılan Özcan, yaptığı açıklamada "Hakkımda ihbar olduğu gerekçesiyle emniyete çağrıldım. Orada savunmamı yaptım. Rektörlük de soruşturmanın selameti açısından tedbiren hakkımda görevden uzaklaştırma kararı vermiş ve karar bugün tarafıma tebliğ edildi” dedi.