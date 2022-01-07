AKP İBB'de iki İBDA/C'liyi işe almış

Gazeteci İsmail Saymaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik, “PKK ile iltisaklı birini alırsanız, bu normal mi?", "İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz. İGDAŞ, doğalgaz, çocuklarımızın geldiği parklara adam alıyorsunuz. Bunların hepsi güvenlik, sağlık ve birçok açıdan önemlidir ve biz devlet olarak takip etmek zorundayız” ifadelerini hatırlatarak “Haklı dedi, “Peki İBDA/C ile iltisaklı R.A. ve H.K, 2018'de İBB'de işe girerken neden takip edilmedi?” diye ekledi.
Saymaz, “Üstelik bu çalışanlar sabıkalıydılar. Ferman gibi uzadıkça uzayan adli sicil kayıtlarında hangi suçlara karıştıkları yazıyordu” diye yazdı.
Saymaz, bugünkü yazısında 31 Aralık 2000’de yılbaşına 15 dakika kala İstanbul İstiklal Caddesi’nde bir merdiven boşluğunda el yağımı boru tipi bir bombanın patlaması ile ilgili davayı hatırlattığı yazısında, “Aynı davadan ceza alan, aynı cezaevinde yatan H.K. ve R.A., 2018 yılında birkaç ay arayla İBB'de işe girdi” dedi.
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“R.A., 12 Temmuz 2018'de, H.K. ise 1 Aralık 2018'de kadroya alındı. Kamuda 50'nin üzerinde işçi çalıştıran kurum ve kuruluşların yüzde iki oranında eski hükümlü çalıştırması hükmü iki İBDA/C'li için işletildi. Halen İBB'de çalışıyorlar. Biri sürücü, diğeri beden işçisi. İki İBDA/C'linin İBB'de işe alınması bir istisna olabilir mi?” diye soran Saymaz, devamına şunları kaydetti: