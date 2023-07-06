AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu taburcu edildi

Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, taburcu edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yenişehirlioğlu'nun hastanedeki tetkikleri sonucunda bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğu tespit edildiği belirtildi.

Yenişehirlioğlu'nun, AFSÜ'de 28 gün boyunca mutlak yatak istirahati aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFSÜ Rektör Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Aslan'ın başında bulunduğu ekibimiz tarafından tedavisi hastanemizde tamamlanan Yenişehirlioğlu, yürümeye başlamasının ardından hastanemizden taburcu edildi."

'İyileşme sürecine geçmişiz'

Yenişehirlioğlu da sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bir video paylaştı.

Trafik kazası nedeniyle bir ay boyunca tedavi gördüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Allah'a şükrediyorum çünkü böylesine güzel bir hastanede çok değerli doktorlarımla, hemşirelerimizle ve uzmanlarımızla sağlıklı bir zamana ulaşmış olduk. Bugün ayağa kalkabildik. İlk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tomografilerimiz de çekildi. İyileşme sürecine geçmişiz. AFSÜ'nün rektöründen bütün değerli doktorlarına ve tüm çalışanlarına gönül dolusu teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." (AA)