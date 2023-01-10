AKP Grup Başkanvekili Tunç'tan seçim tarihi açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanması için 6 Nisan ile 18 Haziran arasında seçimlerin yapılması gerekeceğini söyledi. Tunç, beraberinde bazı AKP'li milletvekilleriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğine (PMD) kutlama ziyaretinde bulundu, gündeme ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim takvimine yönelik bir soru üzerine Tunç, normal seçim sürecinin 18 Haziran olduğunu ancak bu tarihin seçime katılımı azaltan hususları içerdiğini belirtti.

'Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak...'

Seçime katılımı yükseltmenin önemli olduğunu belirten Tunç, "Türkiye'de seçimlere katılma oranı son yıllarda yüzde 90 seviyelerine ulaştı ve bu dünyada bir örnek. Dolayısıyla seçime katılmayı eksilten hususlar varsa ki 18 Haziran tarihinde bu gözüküyor, bunun öne çekilebileceği yönünde Cumhurbaşkanımızın açıklamaları oldu. Muhalefet partilerinin de bu konudaki görüşleri ortada. Seçim kanunundaki düzenlemelerin uygulanmasını istiyorsak 6 Nisan ile 18 Haziran arasında olması gerekecek. Bu konuda karar verilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, yaklaşan seçim tarihinin, belirlenen süreler arasına çekilmesinin erken seçim anlamına gelmediğini, bunun seçim tarihinin güncellenmesi olduğunu söyledi. Seçime yüksek oranda katılımını sağlayacak bir tarihin de mutlaka ortaya çıkacağını belirten Tunç, bu konuda TBMM'nin ya da Cumhurbaşkanının karar alabileceğini aktardı.

Muhalefet partilerinin, 6 Nisan sonrası yapılacak bir seçimi "siyasi mühendislik" olarak göreceklerini ve Meclis'te bir karar alınmasına destek vermeyeceklerini beyan ettiklerini anımsatan Tunç, "Bu durumda yapılacak olan Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıdır. Bu da Anayasa'nın verdiği bir yetkidir. Cumhurbaşkanımız bu kararı aldıktan sonra 48 saat içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanır. 60 gün geçtikten sonraki ilk pazar günü de seçim yapılır" diye konuştu.

'Gerekçesi doğru değil'

Yılmaz Tunç, başörtüsü hakkındaki anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, bununla ilgili siyasi partilere daha önce bir ziyaretin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Anayasa metninin ortaya çıktığını ve bu konuda muhalefetin tavrını ortaya koymasını beklediklerini belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Başörtüsüne anayasal güvence getiren değişiklik teklifiyle ilgili AK Parti Grubunun görüşme talebinin reddedilmesinin gerekçesi doğru değildir. Muhalefetin, Karma Komisyondaki dosyaların gündeme alınması bahane göstermesi birbiriyle bağlantılı bir konu değildir. Birisi başörtüsü ve aile kurumuyla alakalı düzenlemeler, diğeri dokunulmazlıklarla ilgilidir. Dolayısıyla konular farklı ve bu konuları birbirine gerekçe yapmak doğru değil." (AA)