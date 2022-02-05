AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Amerika’nın Suriye’de ne işi var?’

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılmak için geldiği Maraş’ta ziyaret ettiği bir fabrikada konuşma yaptı.

Ünal burada yaptığı açıklamada, "Birileri gibi uluslararası alanda kapalı kapılar arkasında onunla, bununla konuşularak birtakım ayak oyunları oynanmasın. Emperyalizm sona mı erdi? Küresel güçlerin emperyalist emelleri bitti mi? Emperyalizm sona erdiyse o zaman Amerika'nın Suriye'de ne işi var?" dedi.

Öte yandan Ünal, "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?' diyenler, bir kere olsun 'Amerika'nın Suriye'de ne işi var?' dediler mi? 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenler, bir kere olsun 'Fransa'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Libya'da ne işi var?' dediler mi?" ifadelerini kullandı.

"Biz mavi vatandaki haklarımızı savunurken AB, bizi yaptırım uygulamakla niye tehdit ediyor? Biz Karabağ'da 30 yıllık Azerbaycanlı kardeşlerimizin esaretini sona erdirirken bir kere olsun bu dış güçler memnun oldu mu?" diyen Ünal şöyle konuştu:

"Bizim 50'ye yakın ülkeye savunma sanayi ürünlerimizi satıyor olmamızdan memnunlar mı? Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmasından bunlar memnun mu? Memnun olmayanlara bakarsanız dış güçlerin kim olduğunu da çok net bir şekilde görebilirsiniz."