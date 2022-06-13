AKP Grup Başkanvekili: Bugüne kadar toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bugün Meclis'te yaptığı basın toplantısında enflasyon sorunuyla ilgili, “Bugüne kadar toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz" dedi. Akbaşoğlu, Meclis'in bu hafta sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifini ve İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi üzerinde çalışma yapacağını söyledi.

Döner sermaye ödemelerinin, sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde genel bütçe üzerinden yapılabilmesine imkan tanıyan düzenlemenin Genel Kurul gündemine geleceğini dile getiren Akbaşoğlu, “5 bin yeni sözleşmeli doktorun, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdamını da öngören bu kanun teklifi, bu konudaki iyileştirmelerin yansıması olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

'Bugüne kadar toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik'

Akbaşoğlu, Temmuz ayında yapılacak zam ve yurttaşların hayat pahalılığıyla mücadelesi hakkında, "Bugüne kadar toplumumuzun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz. Toplumun bütün kesimlerine dönük olumlu adımları atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Memur ve emeklilere temmuzda enflasyon farkı ödeneceğini belirten Akbaşoğlu, "Yeni ekonomi modeli çerçevesinde her türlü olumlu adımı atarak milletimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması konusunda nice güzel adımların bir başka versiyonunu temmuz ayı içerisinde hep beraber görmüş olacağız. Bu manada hem fiyat istikrarının sağlanması hem de maaşların, ücretlerin artırılması suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün bu olumlu adımlar peşi sıra gelecek" dedi.

'İstanbul ve Ankara belediyeleri yerel hizmetlere yoğunlaşmadı'

Akbaşoğlu, "Ankara'da yaşanan sel felaketinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sorumlu olduğu" yönündeki değerlendirmelerin sorulması üzerine, yaşanan bazı olayların, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yerel hizmetlere yoğunlaşmadığını gösterdiğini söyledi.

Akbaşoğlu, "Kendilerine tavsiyemiz; genel siyaset, Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi hususlarla gündeme gelmektense yerel anlamda Ankara'ya yapılacak hizmetlerle ve bu tür felaketlerin önlenmesine dönük alınan tedbirlerle gündeme gelmelerinin daha doğru olacağı yönünde. Bu konuda bütün olaylar ve süreçler vatandaşlarımızın maşeri vicdanının takdir edeceği şekilde açık ve seçik cereyan ediyor" dedi.

'Devlete karşı Yunanlılar menfaatine bir açıklama ve girişim olarak görüyoruz'

AKP'li Akbaşoğlu, emekli bir büyükelçinin, Ege adaları krizinde Yunanistan'ın tezlerine destek veren açıklamalar yaptığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu milli egemenliğe, milli menfaate dayalı dış politik yaklaşımı baltalamaya ve Yunan tezlerine içeriden destek vermeye dönük bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bu CHP zihniyetinin, bu mandacı kafanın yaklaşımları asla ve kata kabul edilemez. Bunu zinhar reddediyoruz. Bunu milletimize ve devletimize karşı Yunanlılar menfaatine bir açıklama ve girişim olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.