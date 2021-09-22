AKP Grup Başkanı Bostancı: Meclis'in ilk işi Paris Anlaşması

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak Meclis Genel Kurulu'nun ilk işinin Paris İklim Anlaşması olacağını söyledi. Bostancı, "Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı imzaladık. Muhalefet partilerine de götüreceğiz. Onların da yaklaşımının müspet olacağını ümit ediyoruz. En hızlı şekilde geçirmeyi planlıyoruz. Meclis'e arz edeceğiz. Hep birlikte bu anlaşmayı geçireceğimizi ümit ediyoruz. Meclis'in en önemli başlangıç işlerinden biri olacak" dedi.
Bostancı, "1992'de Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi imzalanırken, Türkiye'yi New York'ta temsil eden kişiler biraz da konuya ilişkin tafsilata (ayrıntı) yeteri kadar sahip olamadıkları için olsa gerek, 'Avrupa Birliği’ne aday Türkiye'nin yeri gelişmiş ülkelerdir' diyerek, o çerçevede bir anlayışla, böyle bir sınıflandırma, ek bir protokolle ülkeler yazılırken, Türkiye’yi de o sınıfa dahil etmişler" diye konuştu.
'Türkiye gibi ülkelere finansman desteğinin sağlanması gerekiyor'
DHA'ya konuşan AKP Grup Başkanı şunları söyledi: