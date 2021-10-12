AKP göz yumuyor, 'medreseler' mezun veriyor

3 Mart 1924 günlü, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası sonrası kapatılan medreseler AKP iktidarında açık faaliyetlere geri dönerken, ülkenin her yerinde "mezuniyet" törenleri düzenliyor.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bulunan "Şeyh Selahaddin Efendi İrşad ve Tebliğ Medresesi"nde aldıkları eğitimi tamamladığı belirtilen 6 kişi için icazet töreni yapıldı.

İHA'da yer alan habere göre, icazet töreninde açılış konuşmasını yapan ilahiyatçı, emekli polis, "medrese müderrisi" ve yöneticisi Aziz Aktan, "Bu medreselerin çoğalması, burada yetişen alimlerin çoğalması inşallah geleceğimiz için bize bir ışık olacaktır” dedi.

Söz konusu medreseler tarikat ve cemaatlerin "kadro" yetiştirme merkezi haline gelirken, açılması yasak olan bu gerici kurumlar AKP'den açık destek görüyor.