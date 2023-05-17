AKP Genel Başkan Yardımcısı: İtirazlar seçim sonucuna etki edecek oranda değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hamza Dağ, "Vatandaşlar muhalefetin sözlerini gerçekçi görmedi" ifadesini kullandı.

Hamza Dağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis tarafı tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak söylediklerine bakacak olursak çelişki içinde olduklarını görürüz. 2 haftada düşündüğümüz, ülke açısından zorluk yaşama süreci kenara bırakılmış oldu. 5 yılda pandemi, 3 deprem, kuraklık, dünyanın pek çok noktasında yaşanan süreçlerden geçtik. Süreçlerde milletimiz güvenini ortaya koymuştur. Onlar kendi taraflarından baksınlar. CHP-HDP-İYİ Parti 2018’de almış oldukları oy neydi, şimdi ne ona baksınlar. Oyların nereye gittiği ortada. Tabloyu farklı şekilde göstermenin anlamı yok. Kendi kitlelerini yeniden üzecekler, biz tabloyu rasyonel şekilde okuyoruz. Biz sana güveniyoruz, diğerlerine güvenmiyoruz bakışı var.

Vatandaşlar muhalefetin sözlerini gerçekçi görmedi. Belediyelerde verdikleri sözleri tutmadılar.

'İlk turda böyle bir oran alan lider yok'

180 bin sandık olması lazım. CHP 2 bin 200 sandıkta itirazı var bizim de yaklaşık o kadar itirazımız var. İtirazlar seçim sonucuna etki edecek oranda değil. Bunlar birleştirme tutanakları ile ıslak imza olanlar karşılaştırılır. Hukuki bir süreç. İddialar bahane üretmekten başka anlama gelmiyor. Yüzde 49,5 birçok anlama geliyor. Bu ülkenin demokrasisinin, seçim güvenliğinin ne kadar oturduğunu gösteriyor. İlk turda böyle bir oran alan lider yok. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu tablo ortada. Biz iç siyasete konsantre olduk."