AKP Gençlik Kolları Başkanı İnan: Z kuşağı yoktur Teknofest kuşağı vardır

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Adana'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı etkinlikte konuştu. "Toplumun gündemini boş yere meşgul eden Z kuşağı zırvalığı dayatanların" ülkenin gençlerini köleleştirme arzusu içinde olduğunu öne süren İnan, "Z kuşağı yoktur, Teknofest kuşağı vardır. Kimsenin şüphesi olmasın, bu kuşak üretir bu kuşak çalışır yarının Türkiye'sini Recep Tayyip Erdoğan ile inşa eder." dedi.

İnan şöyle konuştu:

"21 yıldır Türkiye'nin en dinamik, üretken gençliği AK Gençlik'tir. Burada milyonlarca gencin emeği vardır. Her bir gence dokunmaya çalışan aksiyonel bir anlayışla Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olmaya gayret gösteriyoruz.

Yapısal reformların en önemlisi gençlik alanında yaptığınız reformlardır. Biz gerçekleri anlattıkça rahatsız olanlar oluyor elbette. Yapılan yatırımları anlattığımızda gözleri kör, kulakları sağır oluyor. Onlara düşen kin ve öfke, bize düşen gayret ve umut. H erkes fıtratının ve doğasının gereğini yapıyor. Bu yolda Allah'ın izniyle liderimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz."

"Teknofest kuşağı o gün 15 Temmuz kuşağıdır. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin" diyen İnan şu ifadeleri kullandı:

Toplumun gündemini boş yere meşgul eden z kuşağı zırvalığıyla dayattıkları içi boş algılarla bu ülkenin gençlerini köleleştirme arzusu olanlar bilmelidir ki, Z kuşağı yoktur Teknofest kuşağı vardır. Kimsenin şüphesi olmasın, bu kuşak üretir bu kuşak çalışır yarının Türkiye'sini Recep Tayyip Erdoğan ile inşa eder. 2053 2071'e aşkla şevkle sabırla yürür. Ama birileri, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, Gezi'de, 17-25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bu yürüyüşü akamete uğratmaya çalışırlarsa; Adana'dan sözümüz olsun, Teknofest kuşağı o gün 15 Temmuz kuşağıdır. Yüreğiniz yetiyorsa buyurun gelin."