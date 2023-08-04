AKP döneminde işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 18 milyona ulaştı

Resmi verilere göre, Türkiye’deki geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aştı. 2012 yılında 609 bin 530 olan işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı, 2023 yılının henüz ilk yarısında aşıldı.

İŞKUR’un verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında toplam 826 bin 627 yurttaş işsizlik ödeneği için başvurdu. İşsizlik ödeneğine başvuran yurttaşların yalnızca 337 bini işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. İşsizlik ödeneği başvurularının karşılanma oranı yüzde 41 oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, haziran itibarıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişi sayısının 766 bin 63 olduğu bildirildi. 766 bin 63 yurttaşa işsizlik ödeneği olarak toplam 7 milyar 315 milyon 343 bin lira ödeme yapıldığı belirtildi. İşsizlik ödeneğine başvuru sayılarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti 2003-2023 (Ocak-Haziran) döneminde işsizlik ödeneği için yapılan toplam başvuru sayısı 17 milyon 999 bin 793 ile ifade edildi.

AKP döneminde işsizliğin kronik hale geldiğini ortaya koyan başvuru sayıları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2008: 383 bin 77

2012: 609 bin 530

2014: 901 bin 876

2016: 1 milyon 520 bin

2018: 1 milyon 754 bin

2020: 1 milyon 510 bin

2022: 1 milyon 707 bin

2023 (Ocak-Haziran): 826 bin 627

AKP’nin ülkeyi uçuruma sürükleyen ekonomi politikasından en büyük zararı emekçiler gördü. Temmuz 2018'de yüzde 17,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranı, Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 23,8 olarak kaydedildi. Türkiye'de Temmuz 2018’de 5,8 milyon olan işsiz sayısı ise Temmuz 2023’te 9,1 milyona yükseldi.