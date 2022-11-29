AKP döneminde Hazine'nin borcu 15,5 kat arttı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, AKP iktidarı döneminde devletin aşırı artış gösteren borçlanmasını ve vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı.

Orhan Sümer, "Hazine'nin iç ve dış borçlarının toplamı AKP döneminde tam 15,5 kat arttı. 2002 yılında 243 milyar lira olan borcun anaparası Ekim 2022 sonunda 3 trilyon 808 milyar liraya çıktı. Bu borcun vadesinde ödenecek toplam faiz yükü ise Ekim 2022 itibariyle 3 trilyon 366 milyar lira. Faiziyle birlikte devletin toplam borcu 7 trilyon 174 milyar liraya çıkmış durumda. Bu faiz yükünün 2 trilyon 38 milyar lirası yani üçte ikisi önümüzdeki üç yıl içerisinde ödenecek. Devlet bütçeden 2023 yılında 566 milyar lira, 2024 yılında 698 milyar lira, 2025 yılında ise 775 milyar lira iç ve dış borç faizi ödeyecek" dedi.

Takipteki borçlar 30,8 milyar liraya yükseldi

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerinin devretmedikleri takipteki borçların ise 30,8 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Sümer, "Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor. Vatandaşların bankalara olan borcunda yıl başından bu yana 400 milyar liralık, toplam borçlarında ise 408 milyar liralık artış yaşandı. Milyonlarca vatandaşımız için artık uçan kuşa borçlu tabiri hayatın gerçeği haline geldi" diye konuştu.

'İkinci el kıyafet satan dükkanlara rağbet var'

Orhan Sümer, "Türkiye’de Saray iktidarının yanlış yönetiminden dolayı vatandaşlar hayata tutunmanın çarelerini arıyor. Ne yazık ki bu durumdan en çok etkilenen gençler oluyor. Okul çağındaki birçok genç ailesine ekonomik anlamda yardım etmek için eğitim hayatına son verirken, özellikle istedikleri kıyafetleri alamadıklarını dile getiriyorlar. 18-24 yaş arası gençler istedikleri kıyafetleri ekonomik nedenlerle alamadıkları için ikinci el kıyafet satan dükkanlara, bit pazarlarına rağbet göstermek zorunda olduklarını belirtiyorlar. Gençliği bu duruma düşürenler ise 1000 odalı saraylarında yaşıyor" ifadesini kullandı.