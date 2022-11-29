Erdoğan'ın 'kadro' müjdesinden düşük maaş çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan bakanlar toplantısı sonrası kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya geçebileceğini söylemiş, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu Çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

TRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak" dedi.

Duman sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."