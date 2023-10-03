AKP döneminde ekonomik nedenli intihar sayısı 6 bine yaklaştı: Araştırma önergesi verildi

AKP'nin iktidarda olduğu 2002-2022 yılları arasında intihar eden kişi sayısının 65 bin 545’e ulaştığına vurgu yapan ve söz konusu intiharların 6 bine yakınının ekonomik sebeplerle yaşandığına dikkat çeken CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye’deki intihar verilerinin endişe verici bir noktaya ulaştığını ve acilen bu sorunu doğuran nedenler hakkında önlem alınması gerektiğini belirten Taşkent, TBMM Başkanlığı'na konuyla ilgili araştırma önergesi verdi.

Taşkent'in TBMM Başkanlığı'na ilettiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de her geçen gün artan intihar vakaları endişe verici bir noktaya ulaşmıştır. Özellikle geçim sıkıntısı ve yoksulluk nedeniyle yaşanan intihar oranlarında ciddi bir artış söz konusudur. Bir halk sağlığı sorunu haline gelen tüm bu intihar vakalarının incelenmesi, nedenlerinin tespiti ve çözüm olanaklarının yaratılması hususunda Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."