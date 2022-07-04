AKP Diyarbakır'da sular durulmuyor, il yönetiminde görevden alma...

Görevden alınan AKP Diyarbakır İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Başkanı Celal Dengiz, göreve geldiğinde İl Başkanı Şerif Aydın’ın isteği üzerine kendisine 250 bin lira verdiğini, geri isteyince “Sizi yürütmeye aldığım için o parayı aldım” yanıtı aldığını iddia ederek, bu yüzden de görevden alındığını söyledi.

Dengiz yaptığı açıklamada, eğitim ve sağlık alanlarındaki atamalara müdahale ettiği ve bunun için görevden alındığının kesinlikle doğru olmadığını, yalan ve iftira olduğunu belirtti. Celal Dengiz'in Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğündeki atamalara müdahale ettiği için görevden alındığı iddia edilmişti.

AKP İl Başkanı'nın yeğenine 250 bin lira gönderdi

Medyaradar'ın haberine göre, AKP'de göreve başladığında AKP Diyarbakır İl Başkanı Şerif Aydın’ın kendisinden 250 bin lira istediğini, bu parayı kendisine iletilen ve Şerif Aydın’ın yeğeni olduğunu öğrendiğim Faruk Aydın adına gönderilen IBAN’a yatırdığını, ancak borç olarak verdiğini düşündüğü parayı geri isteyince Aydın’ın kendisine “Sizi yürütmeye aldığım için o parayı aldım” yanıtını verdiğini öne sürdü. Dengiz, ısrarla parayı istemesinin ardından paranın hesabına yatırıldığını, paranın yatırılmasından da 3 ay sonra görevden alındığını belirtti.

'Görevden alınmamın sebebi AKP'ye verdiğim parayı geri istemem'

Görevden alınmasının atamalara müdahale nedeniyle olmadığını, partiye bağış olarak ya da borç olarak verdiği parayı istemesinden kaynaklandığını savunan Dengiz, “Parayı ödememin üstünden 4 ay geçtikten sonra ve başta en büyük sorumluluk sahibi il başkanı olmak üzere, yönetimdeki hiçbir arkadaşımın anılan meblağı vermemiş olduğunu görünce ve borç olarak ödediğimi de beyan etmiş olduğumdan alacağımı talep ettim. Alacağımın ne zaman verileceğini sorunca İl Başkanı ‘Sizi yürütmeye aldığım için o parayı aldım’ dedi. Daha sonra ısrarlı bir şekilde alacağımı isteyince aynı hesap numarasından tarafıma alacağım gönderildi. Bu olaydan yaklaşık üç ay sonra görevden alındığımı tarafıma tebliğ ettiler. Görevden alındığım için o günden itibaren hiçbir toplantıya ve çalışmaya katılmadım. Söylenenin aksine benim il başkanı ile yaşadığım problem ve görevden alınmam bugünün meselesi değil aylar önce önceki bir konudur” diye konuştu.

Dengiz, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya’nın da kendisinden 45 bin TL para aldığını da iddia etti. Dengiz, "Müzeyyen Kaya, bu parayı parti çalışmaları için bağış yaptığımı ve konuyu il başkanına iletmemi istedi" dedi.