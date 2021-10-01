AKP değiştirmek istiyordu: AKM'nin yeni isim tabelası asıldı

Haziran Direnişi'nin simgelerinden biri olan Taksim AKM'nin isminin AKP tarafından değiştirileceği öne sürülmüştü. İddialara karşın kültür merkezinin ismi değişmedi.

Haber Merkezi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin isim tabelası asıldı.

AKP iktidarının ismini değiştireceği iddialarına konu olan AKM, ismini korudu.

Merkez, Haziran Direnişi'nin simgelerinden biri olmuştu.

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