AKP Çankırı İl Başkanı istifa etti

AKP Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, 26 Nisan 2019'dan bugüne kadar yürüttüğü "İI Başkanlığı görevinden af" talebinin Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınla yapılan istişare sonucunda uygun görüldüğünü belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Çelik, şu sözlerle istifa etti:

"4 yılı aşkın süredir milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla nasıl omuz omuza vererek, bu davanın bir neferi olarak hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Çankırı'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."