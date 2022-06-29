AKP bunu konuşuyor: Sedat Peker'in elinde medya patronuna ait görüntüler var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP kulislerinde konuşulan üç Sedat Peker iddiasını köşesine taşıdı.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Duydum ki iktidara yakın gazeteciler birkaç gündür aralarında şu üç söylentiyi yayıyor:

- Sedat Peker’in elinde bir başka medya patronuna ait görüntüler de varmış. İçeriğinin bilinmediği o görüntülerin seçim yaklaştığında paylaşılması bekleniyormuş.

- Sedat Peker için “Blöf yapıyor, elinde bir şey yok” diyen Cem Küçük, bu iddiasını bir AVM’de yemek yerken söylemiş. Küçük’ün İstanbul’da dediğini duyan birileri Dubai’deki Peker’e anlatmış. Peker’in yeni paylaşımları da bunun üzerine gerçekleşmiş.

- Sedat Peker Twitter’da yaptığı hamlelerle aslında medyadaki Süleyman Soylu’ya yakın insanları sistemin dışına atmaya çalışıyormuş."