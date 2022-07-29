'AKP bugün dolara müdahale etti' dedi, miktarı açıkladı

TELE 1’de Betül Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına bağlanan ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası’nın bugün dolara müdahale ettiğini öne sürdü.

Özdemir şu ifadeleri kullandı, “Yarım saat önce dolara müdahale oldu. 18 TL’ye geldiği anda yaklaşık 500 milyon dolarlık bir satış oldu. Bu normal bir satış değildi. Doları geriye doğru çekti. Acaba bu arka kapı operasyonu mu yoksa birilerine tanzim satış mı yapıldı? Müdahale sürekli var. Son müdahale bugün saat 12 ile 13 arası müdahale oldu.”

Dolar şu an 17.89'dan işlem görüyor.