AKP Bitlis İl Başkanı istifa etti

AKP Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, AKP Genel Merkezi ile yapmış oldukları istişare sonucunda istifa ettiğini belirtti.

Günceoğlu, açıklamasında,“18 Aralık 2018’den bu yana, onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Bitlis İl Başkanlığı görevimden af talebim AK Parti Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonuncunda uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

Günceoğlu'nun açıklamasının devamı şöyle:

"Bu onurlu ve şerefli görevi bana yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a, kıymetli bakanlarımıza ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 5 yıldır, Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek, bu davanın neferi olarak hizmet ettiysek, göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi bir başarı hikayesi yazdıysak, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Bitlis’imiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim."