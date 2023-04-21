AKP binasına saldırıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklamalar yaptı.

Erdoğan, AKP Çukurova İlçe Başkanlığı'na düzenlenen saldırıya ilişkin, "Ben bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Bu konuda çok şehitler de verdik" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazıyla ilgiliyse Erdoğan, "Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında" diye konuştu.