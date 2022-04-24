AKP Başkanvekili'nden 23 Nisan töreni açıklaması: 'Dolayısıyla Atatürk, İnönü zaten gelmemiş'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan törenlerine katılmamasına ilişkin yazılı açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş” dedi.
1982 yılına kadar TBMM'de 23 Nisan özel oturumu olmadığını söyleyen Turan, "Dolayısıyla Atatürk, İnönü, Bayar, Gürsel, Sunay, Korutürk zaten gelmemiş. Sonraki yıllarda Özal ve Demirel gibi liderler de hiç gelmemiş. Sezer, Gül, Erdoğan zaman zaman gelmiş" dedi.
Turan'ın açıklaması şöyle: