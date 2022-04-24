AKP Başkanvekili'nden 23 Nisan töreni açıklaması: 'Dolayısıyla Atatürk, İnönü zaten gelmemiş'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan törenlerine katılmamasına ilişkin yazılı açıklamada bulunan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş” dedi.

1982 yılına kadar TBMM'de 23 Nisan özel oturumu olmadığını söyleyen Turan, "Dolayısıyla Atatürk, İnönü, Bayar, Gürsel, Sunay, Korutürk zaten gelmemiş. Sonraki yıllarda Özal ve Demirel gibi liderler de hiç gelmemiş. Sezer, Gül, Erdoğan zaman zaman gelmiş" dedi.

Turan'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın devlet yönetim tecrübesinin zekatı bile bu muhalefeti ihya eder. Keşke konuştukları kadar biraz tarihe, arşivlere baksalar. Bakınız 1982’ye kadar Mecliste 23 Nisan özel oturumu hiç olmamış. Dolayısıyla Atatürk, İnönü, Bayar, Gürsel, Sunay, Korutürk zaten gelmemiş. Sonraki yıllarda Özal ve Demirel gibi liderler de hiç gelmemiş. Sezer, Gül, Erdoğan zaman zaman gelmiş. Tabii ki Cumhurbaşkanı Meclise gelebilir; ama Cumhurbaşkanı da Meclis Başkanı da benim dercesine her yıl gelen tek isim Kenan Evren olmuş. Tüm programlar, Anıtkabir ziyareti, özel oturumlar, törenler hep Meclis Başkanının riyasetinde yürütülmüş.

Muhalefetin bu durumu yeni gündem yapmasının, halk arasında 'Jeton yeni mi düştü? Günaydın' demekten başka açıklaması olamaz. Sayın Erdoğan’ın her ilgili törende Anıtkabir’e gittiği herkesin bildiği bir hakikat. Fakat Meclisin açılış yıl dönümünde yıllardır süregelen teamül Meclis Başkanının öncülüğünde yapılan Anıtkabir ziyaretidir. Eğer konu Meclisteki özel oturuma gelmekse Sayın Akşener’in de, başka birçok genel başkanın da katılmadığını hatırlatmak isterim. Bu tartışma sığ ve anlamsız. Muhalefetin çetelesi, algı, provokasyon ve iftira ile dolu olmamalı. Türkiye'nin geleceği için katkı sunmak hepimizin görevi. Bu kadar rahat yalan söylemek, bu kadar rahat iftira atmak, bu kadar rahat ithamda bulunmak siyasetin değil, ahlakın ve karakterin konusu."