AKP Bahçelievler irtibat bürosuna saldırı girişimi

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP'nin İstanbul Kocatepe'de bulunan irtibat bürosuna silahlı saldırı girişimi olduğunu duyurdu.

Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz" dedi.