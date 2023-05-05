AKP Ankara İl Başkanlığı binasına saldırı

AKP Ankara İl Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya ilişkin Abdulkadir Y. adlı kişi polis tarafından gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.

Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz, İl Başkanlığı binasına düzenlenen taşlı saldırıya ilişkin, "Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Saldırgan taş ve telefonla saldırdı. Bizim partimize yönelik sloganlar da atmış. Saldırı sonucu giriş camınız çatladı. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil" dedi.