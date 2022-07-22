AKP Anadolu'da seçim turuna çıkıyor: Tepkiler süreci belirleyecek

AKP, 2023 seçimlerinin ön hazırlıkları kapsamında Anadolu turuna hazırlanıyor. Parti yönetimi, milletvekilleri ve teşkilatlardan ilçe ve köy bazlı çalışmalara ağırlık verecek şekilde Eylül ayı sonuna kadar sahada olmalarını istedi.

Bu süreçte özellikle AKP'den uzaklaşma eğiliminde olan seçmenlerin markaja alınmasının planlandığı ifade ediliyor.

Sahada yapılacak ziyaretler sırasında ‘Vatandaşla hiçbir şekilde polemiğe girilmemesi’ istenirken, AKP'li vekiller uzun süredir sahada gördükleri tepkileri parti merkezine iletiyordu.

Özellikle artan yoksullaşmanın getirdiği tepkiler ve bu süreçte alınacak yanıtların AKP'nin önümüzdeki dönem stratejisini belirlerken önemli olacağı ifade ediliyor.