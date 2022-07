Hürriyet yazarı: AKP, 2023’ün startını verdi

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, AKP'nin "Yüz Yüze 100 gün" kampanyasına işaret ederek, "AK Parti, 2023 seçimleri için ‘yumuşak’ bir kampanya ile sahneye iniyor" dedi.

Bayer şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afyon’daki konuşmasında ipuçları ortaya çıkan ‘Yüz Yüze 100 gün’ kampanyasının içeriği dün Haliç Kongre Merkezi’nde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından açıklandı. Meclis tatile girdiği için milletvekilleri kendi bölgelerinde vatandaşlarla buluşacaklar.

AKP’nin İstanbul’daki kampanyasına 37 milletvekili, bakanlar ve örgüt üyeleri katılacak. TBMM’de AKP’nin 286 milletvekili bulunuyor. 2023 seçimlerinin kadrolarını bu makamlar oluşturacak."

Bayer, AKP İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin şu bilgileri paylaşmasını hatırlattı:

"Yüz yüze 100 gün kampanyası Sultanbeyli’den başlatılacaktır. Vatandaşlarla kucaklaşmak esas olacaktır. Seçim sandıklarındaki sorumlular ciddiyetle seçilecektir. Her sandıkta 2 kişi görevlendirilecektir. 180 bin okulda oy kullanılacaktır. Her sandıkta iki avukat görevlendirilecektir, müşahit olarak her sandıkta 5 kişi yer alacaktır. Üvey ve yetim yüzlerce komisyon oluşturulacak, bunlar yeni kesimlerle irtibatlandırılacaktır. 10 bin genç kampa götürülecektir. AVM’lerde ve STK’larda vatandaşlarımızla kucaklaşılacaktır."