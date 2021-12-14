AKP Amasya İl Başkanı istifa etti

AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Kesmekaya, açıklamasında, "Yaklaşık 2 buçuk yıldır büyük bir şerefle yürüttüğüm AK Parti Amasya İl Başkanlığı görevinden, genel merkezle yaptığım istişareler sonucu, sağlık sorunlarım başta olmak üzere işlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum” dedi.

Kesmekaya'nın istifası Genel Merkez tarafından kabul edildi. Amasya AKP İl Başkanlığı'na yeni atama bekleniyor.