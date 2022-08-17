'AKP aile partisi olduğu için istifa ettim'

Batman’da Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili AKP’li Abdullah Tarhan, AKP İlçe Teşkilatı'ndaki yöneticilerin aile fertlerini işe yerleştirdiklerini belirterek, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tarhan istifasının ardından ise Hasankeyf Belediyesi ve diğer kamu kurumlarında Belediye Başkanı Abdülvahap Kusen ve AKP İlçe Başkanı Rüstem Ayhan tarafından işe alındığı iddia edilen kişilerin isimlerini açıklamıştı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Tarhan, AKP’den istifası sonrasında AKP’liler tarafından iftiralara maruz kaldığını açıkladı.

AKP’den istifa ettikten sonra AKP’liler tarafından şahsına iftiralar atılmaya çalışıldığını belirten Hasankeyf Belediyesi bağımsız meclis üyesi Tarhan, şöyle konuştu:

'AKP tabela partisi olduğu için istifa ettim'

“Bilindiği üzere 01/08/2022 tarihinde AK Parti’den istifa ettim. İstifamdan sonra hakkımda asla gerçeği yansıtmayan dedikodular ortaya çıktı. Dedikoduları ortaya çıkaran şahıslar, aslında gerçeği bildikleri halde sırf ‘çamur at izi kalsın’ zihniyetiyle hareket etmiş; davamı, adımı, ailemi partiye ve dava adamlarına karşı lekelemeye çalışmıştır. Hiç şaşırmadım. Bu dedikodular şekil değiştirip devam edecek. Biz bunlara da hazırız. Alnı açık insanların veremeyecekleri hesapları yoktur.

Çocuğumun iş hayatından yola çıkarak beni karalamaya çalışanların iftirası ellerinde patladı. Çocuğumu işe almadıkları için istifa ettiğim dedikoduları yayılmış. Çocuğum işsiz olduğu için ya da işe almadıkları için değil; AK Parti’nin tabela partisi olduğu, aile partisi olduğu, davaya sahip çıkmadığı, kişisel menfaatlerin partisi olduğu için istifa ettim.”