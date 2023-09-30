AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 'Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da perşembe gününden itibaren etkili olan yağışın bugün de devam edeceği belirtildi.

Sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakası ve boğaz çevresinde kısa aralıklarla etkili olan sağanağın, akşam saatlerinde Anadolu yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı kaydedildi.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre, özellikle Anadolu yakasının saat 18.00'den itibaren aşırı değer olarak kabul edilen saatte 100 kilogram ve üzeri yağış alması beklendiği vurgulandı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, aşırı yağışa bağlı olarak sel, dere taşkını, su baskını, heyelan, istinat duvarı çökmesi, göllenme, mahsur kalma, ulaşımda aksamalar gibi bazı olumsuzluklara karşı önlemler alınırken, İstanbulluların da mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları, olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.