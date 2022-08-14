AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre bu gecenin ilk saatlerinde kuvvetli yağışların İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

İl genelinde bu gece 03.00 itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren 06.00 etkisini arttırması, akşam saatlerine kadar 18.00 yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.